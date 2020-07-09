Минпросвещения передумало. Школьные линейки 1 сентября пройдут в традиционном формате с дополнительными предосторожностями

Глава министерства Сергей Кравцов упокоил школьников. Традиционные школьные линейки 1 сентября пройдут, но с дополнительными мерами предосторожности. Его слова 9 июля приводит RT.



«Что касается линеек, то линейки традиционные пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия для того, чтобы сохранить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся», — сказал министр.



Сутками ранее Кравцов в рамках международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» пообещал школам новый формат линеек. Правда, не уточнил — какой.

