Из-за коронавируса школьников ждёт новый формат линейки на 1 сентября. Какой — загадка

Традиционные школьные линейки, знаменующие начало нового учебного года, изменят свой формат для соблюдения мер безопасности на фоне пандемии. Об этом 8 июля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».



«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — сказал министр, при этом не уточнив, в каком именно формате пройдут праздники в школах, но подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

