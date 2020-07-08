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08.07.2020 16:01
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Из-за коронавируса школьников ждёт новый формат линейки на 1 сентября. Какой — загадка

Традиционные школьные линейки, знаменующие начало нового учебного года, изменят свой формат для соблюдения мер безопасности на фоне пандемии. Об этом 8 июля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования».

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — сказал министр, при этом не уточнив, в каком именно формате пройдут праздники в школах, но подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.

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Комментарии (2)

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krasnonosov
Облачить каждого школьника в костюм химзащиты, надеть противогаз и отправить в юнармию прямо со школьной линейки.
Кругом путина враги, некогда учить таблицу умножения. Стране нужны солдаты!
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