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09.07.2020 09:49
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Россия затопила в Тихом океане грузовой корабль «Прогресс МС-13»

Части грузового корабля «Прогресс МС-13» затоплены в Тихом океане 9 июля. Корабль прибыл на Международную космическую станцию в декабре прошлого года и завершил миссию, сообщает Роскосмос.

Корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС в 21:22 мск 8 июля. В 01:05 мск «Прогресс МС-13» сошел с орбиты и разрушился в атмосфере Земли. Несгораемые части транспортного корабля затонули в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1,8 тысячи км юго-восточнее Новой Зеландии.

Грузовой корабль доставил на МКС около 2,5 тонны груза, после чего был заполнен мусором.

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Комментарии (2)

Вячеслав Рогожин
Я уж думал, словарь новояза пополнился "затоплением")))
artistdmisha
«Грузовой корабль доставил на МКС около 2,5 тонны груза, после чего был заполнен мусором». Нормально так на статью 252 УК РФ «Загрязнение морской среды» наработал наш Роскосмос😂👍🏻🤦‍♂️ Чую ждут очередные санкции РФ со стороны Нептуна.
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