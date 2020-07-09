Россия затопила в Тихом океане грузовой корабль «Прогресс МС-13»

Части грузового корабля «Прогресс МС-13» затоплены в Тихом океане 9 июля. Корабль прибыл на Международную космическую станцию в декабре прошлого года и завершил миссию, сообщает Роскосмос.
Корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС в 21:22 мск 8 июля. В 01:05 мск «Прогресс МС-13» сошел с орбиты и разрушился в атмосфере Земли. Несгораемые части транспортного корабля затонули в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1,8 тысячи км юго-восточнее Новой Зеландии.
Сегодня успешно завершена миссия грузового корабля #ПрогрессМС13 — https://t.co/b6SOHqhf04— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 8, 2020
В среду в 21:22 мск корабль был расстыкован с Международной космической станцией, а в 01:05 мск корабль вошёл в атмосферу Земли pic.twitter.com/Uk8Pj7dYeq
Грузовой корабль доставил на МКС около 2,5 тонны груза, после чего был заполнен мусором.