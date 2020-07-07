Незаконная перепланировка комнат в доме Штрауса на Васильевском обернулась штрафом для бизнесмена Цзан Фэнци

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к горожанину, устроившему незаконную перепланировку в доме В. Ф. Штрауса на 2-й линии Васильевского острова, 9.



Как 7 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, бизнесмен Цзан Фэнци снес перегородку между двумя комнатами, покрасил и оштукатурил стены, а также обновил кирпичную кладку одной из них. Помимо этого, в помещениях отремонтировали оконные и дверные заполнения и инженерные сети. Все работы проводились без необходимой документации и согласования с КГИОП. Дом на Васильевском острове — памятник культурного наследия.

