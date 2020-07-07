Незаконная перепланировка комнат в доме Штрауса на Васильевском обернулась штрафом для бизнесмена Цзан Фэнци
Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к горожанину, устроившему незаконную перепланировку в доме В. Ф. Штрауса на 2-й линии Васильевского острова, 9.
Как 7 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, бизнесмен Цзан Фэнци снес перегородку между двумя комнатами, покрасил и оштукатурил стены, а также обновил кирпичную кладку одной из них. Помимо этого, в помещениях отремонтировали оконные и дверные заполнения и инженерные сети. Все работы проводились без необходимой документации и согласования с КГИОП. Дом на Васильевском острове — памятник культурного наследия.
«Истец просил суд обязать ответчика в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу в установленном законом порядке выполнить работы по приспособлению для современного использования помещения 1-Н, расположенного в выявленном объектом культурного наследия «Дом В. Ф. Штрауса» в соответствии с согласованной КГИОП проектной документацией», — поясняют во вторник в пресс-службе судов. Суд требования удовлетворил. В пользу КГИОП с ответчика взыщут 50 тысяч рублей. В случае же промедления и неисполнения законных требований сумма возрастёт до 100 тысяч рублей в месяц до фактического исполнения решения.
Четырёхэтажный доходный дом В. Ф. Штрауса получил название по имени гражданина, который владел участком с 1870 года. При строительстве этого здания впервые в Петербурге архитекторы использовали кирпичи уменьшенного размера.