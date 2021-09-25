строительный мусор из помещения бывшего садика Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Уже несколько дней семья Араслановых не может жить спокойно. Как сообщил «Фонтанке» глава семейства, под квартирой изо дня в день «крушат стены». «Дома просто невозможно находиться, все дрожит и шумит. Они выбивают кувалдой стены. У меня трое детей, мы боимся, что можем просто рухнуть вниз», — сказал Тимур Арасланов.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Помещение почти в 800 «квадратов» на первом этаже дома на улице Красуцкого, 3, лит. М, было задумано застройщиком изначально. Там разместился частный сад «Классикум». «Садик предусматривался проектом, это же необходимый объект социальной инфраструктуры. Он и появился, только вот такой», — сказал Арасланов. На территории установили качели и другой инвентарь, которыми пользовались местные. Дети Араслановых ходят в муниципальный садик, частный просто «не потянуть». «Там пришлось бы по 40 тысяч в год отдавать, у нас такой возможности нет», — добавил мужчина.



Детский смех под окнами затих год назад. Садик уехал, оставив площадку и свое помещение. Весной уже пошли объявления о продаже. Помещение предлагали купить за 102 млн рублей.



Фото: скрин avito.ru Поделиться Поделиться







Собственником в июле этого года, согласно данным Росреестра, стала Беатриче Декман. А уже в начале сентября она сдала помещение в аренду сети магазинов «Лента». О самой собственнице известно немного. Это бывшая сотрудница Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова, где она возглавляла концертмейстерский отдел. Декман сейчас около 80 лет, и половину своей жизни она отдала учреждению. «Проработав в училище почти сорок лет, она воспитала множество музыкантов, для которых концертмейстерское искусство стало любимой профессией», — говорится на сайте училища.

Что сподвигло музыкального педагога из Самары приобрести в центре Петербурга помещение бывшего садика и не действуют ли от ее имени какие-то более молодые поколения рантье, стоит лишь догадываться. Связаться «Фонтанке» с Беатриче не удалось, как и другим участникам этой истории. «В настоящее время в помещении проводятся работы по расширению проёмов. Проект не предусматривает сноса или демонтажа несущих конструкций. Все необходимые документы и согласования есть», — заверили «Фонтанку» в пресс-службе «Ленты».



Продать часть первого этажа в жилом доме удалось потому, что к общему имуществу эти почти 800 «квадратов» не относятся и не относились. Так вышло потому, что финский застройщик «ЮИТ» решил использовать успешно показавшую себя за границей модель «жизненного цикла». К примеру, власти платят за обслуживание социально нацеленного помещения или отдельного здания от застройщика, а через 12–15 лет оно переходит в собственность города. «Обеспечивается гарантированное поступление доходов, и, оказывается, достаточного легко найти инвесторов для осуществления проектов», — сообщают в компании.

Только вот в России это не сработало. Пришлось искать не просто оператора помещений, а полноценного покупателя. «Одним из условий сделок являлось прямое указание на то, что данный участок необходим для эксплуатации ДОУ», — утверждает застройщик. Только вот, раз это собственность, по российскому законодательству с ней можно сделать практически что угодно. Поэтому остановить детский сад, который решил продать свое помещение, застройщик уже не смог, как и распространить на потенциального покупателя условия сделки. «Учитывая значительную стоимость земельного участка, АО «ЮИТ Санкт-Петербург» не имеет возможности осуществить выкуп участка и дальнейшее его отчуждение в собственность казны Петербурга», — утверждают в компании.



Когда новый сосед дал о себе знать крушением перегородок и сносом детской площадки, жители направили массовые жалобы в администрацию Адмиралтейского района. На место 24 сентября приехали представители районной межведомственной комиссии. «Зафиксирован факт проведения работ по перепланировке и (или) переустройству (демонтаж перегородок) помещения 18-Н», — сообщили «Фонтанке» в районной администрации.



Читатель «Фонтанки»

При этом соответствующий проект в адрес комиссии на согласование не поступал. Теперь собственник или арендатор будут обязаны привести помещение в прежнее состояние в «разумный срок». Для Беатриче, к слову, это не впервой. В 2019 году компания «Эрмитаж», управляющая несколькими крупными жилыми комплексами, обратилась в суд, требуя от нее восстановить первоначальный вид неких жилых помещений в Приморском районе. Судя по всему, тогда удалось договориться без суда, так как заявление было возвращено заявителю.

Чиновники обратились в управляющую компанию с просьбой обратиться в суд, что там и намерены сделать. Это позволит на время остановить там работы. Также администрация отправила запрос в УМВД России по Адмиралтейскому району и Государственную жилищную инспекцию с просьбой разобраться и отреагировать на ситуацию.



Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

