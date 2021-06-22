Вернуть все как было. В квартире дома Розенштейна, где коммуналку режут на студии, признали перепланировку незаконной

В Петроградском районе Петербурга, в квартире над театром им. Андрея Миронова, в которой делают студии, выявили незаконную перепланировку. Об этом «Фонтанке» 23 июня сообщил жилец квартиры № 3 Владимир Пальчевский, у которого из-за действий соседей снизу потрескались стены и наклонился пол.



Согласно ответу районной администрации на его жалобу, 16 июня прошло комиссионное обследование квартиры № 2, в результате которого был установлен факт самовольной перепланировки.

«Собственник помещения обязан привести его в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, который установлен органом, осуществляющим согласование», — говорится в ответе.