Вернуть все как было. В квартире дома Розенштейна, где коммуналку режут на студии, признали перепланировку незаконной

В Петроградском районе Петербурга, в квартире над театром им. Андрея Миронова, в которой делают студии, выявили незаконную перепланировку. Об этом «Фонтанке» 23 июня сообщил жилец квартиры № 3 Владимир Пальчевский, у которого из-за действий соседей снизу потрескались стены и наклонился пол.
Согласно ответу районной администрации на его жалобу, 16 июня прошло комиссионное обследование квартиры № 2, в результате которого был установлен факт самовольной перепланировки.
«Собственник помещения обязан привести его в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, который установлен органом, осуществляющим согласование», — говорится в ответе.
Чиновники также обратились в ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» с предложением сформировать соответствующие документы по данной квартире и передать их на рассмотрение районной межведомственной комиссии. Рассмотреть вопрос об этом помещении там планируют на ближайшем заседании после получения информации от ЖКС.
Юрист компании «Smart Метры», объявления которой о продаже студий в доме Розенштейна красуются в Интернете, оказалась в недоумении от поступившей информации от корреспондента «Фонтанки» и воздержалась от комментария.
«Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации в историческом доме на Каменноостровском проспекте, 35/75, где компания выкупила коммуналку и стала делать там 11 студий. Из-за действий строителей театр затопило, а у соседа сверху из-за снесенных перегородок этажом ниже наклонился пол. Юрист компании «Smart Метры» подтвердила, что в квартире № 2 были снесены перегородки, но по требованию ЖКС, так как они были ветхие. Однако ни о какой перепланировке, по ее словам, речи не может быть, пока проект компании не согласуют межведомственная комиссия и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.