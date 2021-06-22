FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+34°C/Завтра: +33
73.20р86.89р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Вернуть все как было. В квартире дома Розенштейна, где коммуналку режут на студии, признали перепланировку незаконной

В Петроградском районе Петербурга, в квартире над театром им. Андрея Миронова, в которой делают студии, выявили незаконную перепланировку. Об этом «Фонтанке» 23 июня сообщил жилец квартиры № 3 Владимир Пальчевский, у которого из-за действий соседей снизу потрескались стены и наклонился пол.

Согласно ответу районной администрации на его жалобу, 16 июня прошло комиссионное обследование квартиры № 2, в результате которого был установлен факт самовольной перепланировки.

«Собственник помещения обязан привести его в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, который установлен органом, осуществляющим согласование», — говорится в ответе.

Чиновники также обратились в ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района» с предложением сформировать соответствующие документы по данной квартире и передать их на рассмотрение районной межведомственной комиссии. Рассмотреть вопрос об этом помещении там планируют на ближайшем заседании после получения информации от ЖКС.

Юрист компании «Smart Метры», объявления которой о продаже студий в доме Розенштейна красуются в Интернете, оказалась в недоумении от поступившей информации от корреспондента «Фонтанки» и воздержалась от комментария.

«Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации в историческом доме на Каменноостровском проспекте, 35/75, где компания выкупила коммуналку и стала делать там 11 студий. Из-за действий строителей театр затопило, а у соседа сверху из-за снесенных перегородок этажом ниже наклонился пол. Юрист компании «Smart Метры» подтвердила, что в квартире № 2 были снесены перегородки, но по требованию ЖКС, так как они были ветхие. Однако ни о какой перепланировке, по ее словам, речи не может быть, пока проект компании не согласуют межведомственная комиссия и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

© Фонтанка.Ру

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

мухомор
Криворукие и жадные.
Это и подвело.
В ЖКС занесли, что бы те акт на демонтаж составили.
А дальше надо было постепенно сносить перегородки и оперативно возводить новые, что бы предотвратить проседание старых деревянных балок.
Решили сэкономить и сделать всё одной захваткой и всё ожидаемо поехало.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний