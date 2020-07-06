«Я не мужик, которого занесло». Мятежный схиигумен Сергий решил не каяться

«Вы называете меня отцом, а есть только Отец Небесный, как Вы знаете. Я, схиигумен Сергий, это во-первых, - написал старец. - Во-вторых, я не мужик, которого занесло, и не блогер. Вы забыли Святое Евангелие: "Не судите, да не судимы будете"».

Схиигумен Сергей, захвативший женский монастырь на Урале, ответил на письмо екатеринбургского митрополита , который призывал его покаяться. Он себя ни в чем виновным не считает. Ответ был опубликован на Youtube-канале официального представителя Сергия Всеволода Могучева 6 июля.

Схиигумен заявил, что он был духовником самого митрополита Кирилла, который сейчас добивается его отстранения..

«Я обличаю Вас как экумениста и еретика. Но я как духовник, который Вас часто исповедовал, нахожу в Вас внутренние силы, которые еще Вам помогут прийти к покаянию, - заявил он. - Посмотрите на себя со стороны, Вы будете служить любым господам. Вы же говорили, что Вы не митрополит, а администратор и политик. Лично Вы устроили этот мнимый раскол, это возмущение в обществе».

И напомнил главе митрополии, что принес много пользы церкви — участвовал в строительстве пяти монастырей.

«Сколько стоило Ваше благословение на строительство храма Святой Софии, Премудрости Божией. Вы сказали: "Дам благословение, после того как Вы построите храм на 500 человек у игумении Питиримы". Значит, я должен был тратить народные деньги не по целевому назначению. Посчитайте, сколько стоит каменный храм на 500 человек за 350 км от г. Екатеринбурга. Минимум 5 миллионов долларов», - заявил Сергий.

Он также сообщил, что наметил царский крестный ход вокруг своего монастыря 17 июля.