"Клиенты Сбербанка смогут оплатить обед с помощью взгляда"

Сбербанк и Visa предоставят клиентам возможность оплатить обед с помощью взгляда. Пока что это будет доступно только посетителям московской сети кафе Prime. Об этом со ссылкой на пресс-релиз банка 3 июля сообщает Forbes.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо пройти регистрацию биометрии лица в банкомате, офисе банка или приложении «Сбербанк онлайн». После этого ее нужно привязать к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime. Список заведений, оснащенных системой распознавания, банк рекомендует искать на сайте сети. При биометрической оплате покупатель автоматически получит скидку в 20 %.