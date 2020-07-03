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03.07.2020 13:45
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Клиенты Сбербанка смогут оплатить обед с помощью взгляда

Сбербанк и Visa предоставят клиентам возможность оплатить обед с помощью взгляда. Пока что это будет доступно только посетителям московской сети кафе Prime. Об этом со ссылкой на пресс-релиз банка 3 июля сообщает Forbes.

Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо пройти регистрацию биометрии лица в банкомате, офисе банка или приложении «Сбербанк онлайн». После этого ее нужно привязать к карте Visa Сбербанка в одном из кафе Prime. Список заведений, оснащенных системой распознавания, банк рекомендует искать на сайте сети. При биометрической оплате покупатель автоматически получит скидку в 20 %.

Ранее о разработке аналогичного приложения сообщал «Ростелеком». Предполагалось, что провести перевод по биометрии лица можно будет на сумму до тысячи рублей, а для сумм, превышающих этот порог, нужно будет ввести дополнительный код.

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Комментарии (5)

anna_leonidova
и это наша реальность! прямо как в фантастическом кино. для меня это странно пока, но сама возможность оплатить лицом поражает.
Мимопрохожу
А подмигнув, оплачиваешь чаевые?
261847251
"Клиенты Сбербанка смогут оплатить обед с помощью взгляда"

Давно уже.
И не только клиенты Сбербанка. Любой так может.
http://funkot.ru/wp-content/uploads/2013/09/shrek_cat.jpg
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