Жёлтые против зелёных. В Москве курьеры устроили массовую драку
Курьеры, конкурирующих компаний, сошлись в рукопашной в Москве. Видео драки публикует издание «Подъём» 2 июля.
Курьеры «Яндек.Еды» и DeliveryClub устроили потасовку на северо-западе Москвы. В стычке приняли участие около 30 человек. Противники сошлись на парковке у «Макдоналдса». Очевидцы вызвали полицию. Сотрудникам удалось на время усмирить агрессоров, после того, как полицейские уехали, конфликт возобновился.
В пресс-службе DeliveryClub изданию сообщили, что удивлены случившимся. «Курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают. Мы уже связались с нашими коллегами и разбираемся в этой ситуации, нам важно понять, что подтолкнуло курьеров к конфликту», — отметили в компании.
Служба безопасности «Яндекса» также занимается конфликтом курьеров: «Служба безопасности уже выясняет, что произошло и имеют ли какое-то отношение к этому курьеры наших партнеров. Мы озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу», - сообщили в компании.