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02.07.2020 13:20
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Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вырос до майского уровня

Коэффициент распространения коронавируса в Северной столице, по данным на 2 июля, составил 1,12. В последний раз он был выше только 18 мая.

Перед началом снятия ограничений в Петербурге коэффициент, как положено по правилам Роспотребнадзора, опустился до единицы. А затем и вовсе до 0,8, что подходит для второго этапа. Но почти неделю он постоянно растет. 26 июня составил 0,97, 27 июня — 0,99, 28 июня — 1, 29 июня — 1,01, 30 июня — 1,04, 1 июля — 1,07, 2 июля — 1,12. 18 мая он оценивался в 1,26.

А по количеству подтвержденных смертей за сутки Петербург уже не раз обходил Москву. Среди новых умерших от коронавируса в Северной столице в статистику добавилась 22-летняя девушка.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию проходит в Петербурге на спаде эпидемии, ситуация с коронавирусом в городе улучшается.

Коэффициент распространения COVID-19 считается просто — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

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Комментарии (6)

Balamut
Этим чудо коэффицентом можно крутить и вертеть как хочешь всю страну. Даже если заболевших будет в среднем 2 человека в день. Там такие запреты и карательные меры можно вводить, что просто закачаешься!
Суслика вроде и нет, но все на карантине, без денег, но зато в масках и перчатках....
Obseerv
Почитал тут, сколько "в среднем" платят специалистам по эпидемиям и роспотребнадзору - очень даже неплохая зарплата для СПб, а тут ещё и премии наверняка "за работу в сложных условиях"! Конечно же - они сейчас всеми силами будут агитировать за продолжение этого режима, и "рисовать" ТРЕБУЕМУЮ СТАТИСТИКУ!
И конечно же - ОБЩЕЕ количество смертей за сутки и заболевших ДРУГИМИ инфекционными болезнями за сутки строго засекречено - иначе любой дурак поймёт, что для десятимиллионного анклава гораздо опаснее голодные и обнищавшие граждане, а не пара сотен заболевших - НЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ болезнью!
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Ни в одной стране не считают по 4-м дням, поэтому так и скачет.
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