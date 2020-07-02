Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вырос до майского уровня

Перед началом снятия ограничений в Петербурге коэффициент, как положено по правилам Роспотребнадзора, опустился до единицы. А затем и вовсе до 0,8, что подходит для второго этапа. Но почти неделю он постоянно растет. 26 июня составил 0,97, 27 июня — 0,99, 28 июня — 1, 29 июня — 1,01, 30 июня — 1,04, 1 июля — 1,07, 2 июля — 1,12. 18 мая он оценивался в 1,26.

Коэффициент распространения коронавируса в Северной столице, по данным на 2 июля, составил 1,12. В последний раз он был выше только 18 мая.

А по количеству подтвержденных смертей за сутки Петербург уже не раз обходил Москву. Среди новых умерших от коронавируса в Северной столице в статистику добавилась 22-летняя девушка.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию проходит в Петербурге на спаде эпидемии, ситуация с коронавирусом в городе улучшается.

Коэффициент распространения COVID-19 считается просто — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.