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30.06.2020 22:46
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«Считаю, что это правильно». Председатель УИК из Карелии отказалась от выигранного в викторине автомобиля в пользу многодетной семьи

Удача улыбнулась председателю избирательной участковой комиссии деревни Толвуя Анне Ванюшкиной. Поучаствовав в викторине по случаю 100-летия Карелии, она стала счастливой обладательницей автомобиля. Однако принимать подарок отказалась, рассказав о своем решении в специально записанном видеообращении.

«Вчера около дома культуры встретила волонтеров викторины, заполнила анкету и выиграла приз. Я являюсь председателем участковой избирательной комиссии деревни Толвуя и считаю, что не могу взять этот подарок», — заявила женщина в ролике, опубликованном в сообществе организаторов викторины «Wiki Карелия».

По словам победительницы, свой приз она намерена передать многодетной семье из Медвежьегорского района Республики Карелия. «Считаю, что это правильно», — добавила Ванюшкина.

Как следует из описания викторины в сообществе ее организаторов «Wiki Карелия» в «ВКонтакте», она направлена на то, чтобы как можно больше людей окунулись в историю республики. Среди призов не только автомобиль, но и бытовая техника, а также квартира в новостройке. Примечательно, что стартовала она одновременно с началом голосования по поправкам в Конституцию и должна завершиться 1 июля.

Ранее обладательницей квартиры в рамках социальной акции «Мой район», проводимой для участников голосования по поправкам в Конституцию в Омской области, стала председатель участковой избирательной комиссии в деревне Лузино. От полученного приза, в отличии от своей коллеги из другого региона, она отказываться не стала. Любимицей Фортуны из Сибири заинтересовались в ЦИК РФ.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Как же они все примитивны и убоги. За зад видимо взяли на подтасовке и предложили "от греха подальше" пока электорат за вилы не взялся от их разнузданной наглости и борзости в присваивании народного добра.
Mazzzz
Что то подобное уже было вроде , может они между председателями разыгрывают ?
Pattaya
Цирк. Клоуны.
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