«Считаю, что это правильно». Председатель УИК из Карелии отказалась от выигранного в викторине автомобиля в пользу многодетной семьи
Удача улыбнулась председателю избирательной участковой комиссии деревни Толвуя Анне Ванюшкиной. Поучаствовав в викторине по случаю 100-летия Карелии, она стала счастливой обладательницей автомобиля. Однако принимать подарок отказалась, рассказав о своем решении в специально записанном видеообращении.
«Вчера около дома культуры встретила волонтеров викторины, заполнила анкету и выиграла приз. Я являюсь председателем участковой избирательной комиссии деревни Толвуя и считаю, что не могу взять этот подарок», — заявила женщина в ролике, опубликованном в сообществе организаторов викторины «Wiki Карелия».
По словам победительницы, свой приз она намерена передать многодетной семье из Медвежьегорского района Республики Карелия. «Считаю, что это правильно», — добавила Ванюшкина.
Как следует из описания викторины в сообществе ее организаторов «Wiki Карелия» в «ВКонтакте», она направлена на то, чтобы как можно больше людей окунулись в историю республики. Среди призов не только автомобиль, но и бытовая техника, а также квартира в новостройке. Примечательно, что стартовала она одновременно с началом голосования по поправкам в Конституцию и должна завершиться 1 июля.
Ранее обладательницей квартиры в рамках социальной акции «Мой район», проводимой для участников голосования по поправкам в Конституцию в Омской области, стала председатель участковой избирательной комиссии в деревне Лузино. От полученного приза, в отличии от своей коллеги из другого региона, она отказываться не стала. Любимицей Фортуны из Сибири заинтересовались в ЦИК РФ.