«Считаю, что это правильно». Председатель УИК из Карелии отказалась от выигранного в викторине автомобиля в пользу многодетной семьи

Удача улыбнулась председателю избирательной участковой комиссии деревни Толвуя Анне Ванюшкиной. Поучаствовав в викторине по случаю 100-летия Карелии, она стала счастливой обладательницей автомобиля. Однако принимать подарок отказалась, рассказав о своем решении в специально записанном видеообращении. «Вчера около дома культуры встретила волонтеров викторины, заполнила анкету и выиграла приз. Я являюсь председателем участковой избирательной комиссии деревни Толвуя и считаю, что не могу взять этот подарок», — заявила женщина в ролике, опубликованном в сообществе организаторов викторины «Wiki Карелия».

По словам победительницы, свой приз она намерена передать многодетной семье из Медвежьегорского района Республики Карелия. «Считаю, что это правильно», — добавила Ванюшкина.