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26.06.2020 16:20
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«Я же тоже избиратель!» Омичка, выигравшая квартиру в рамках голосования, оказалась председателем УИК

Омичка стала обладательницей квартиры в рамках социальной акции «Мой район», проводимой для участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Позже выяснилось, что она — председатель одной из участковых избирательных комиссий.

Как следует из информации, размещенной в сообществе «Мой район» во «ВКонтакте» 26 июня, владелицей недвижимости в омском микрорайоне «Рябиновка» стала 59-летняя жительница села Лузино Анна Ганева. По словам победительницы, квартира перейдет подрастающему поколению.

«Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем», — цитируют организаторы акции обладательницу нового жилья.

При этом местные издания обратили внимание на удивительное совпадение: на сайте избирательной комиссии Омской области в качестве председателя УИК № 1352 указана женщина, имя и фамилия которой соответствуют имени и фамилии победительницы.

Фото: скриншот официального сайта избирательной комиссии Омской области

«Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. <...> Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет. Говорю, заберите у меня вообще этот талон, потому что разговоров куча», — уже после того, как это выяснилось, рассказала Анна Ганева журналистам портала NGS55.RU.

Социальная акция «Мой район» для жителей Омской области стартовала одновременно с началом проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ее участниками могут стать те, кто уже поставил галочку в бланке. Среди призов бытовая техника, автомобили и квартиры.

Любимицей Фортуны из Сибири уже заинтересовались в Центральной избирательной комиссии России. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила: «Я выясню, в чем дело».

Фото: скриншот официального сайта избирательной комиссии Омской области

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Комментарии (15)

PapaKarLo_
Помнится в 90-х у нас в Питере проводилось шоу "за стеклом", предварительно был конкурс участников.Обязательным было незамужняя женщина и парень не женатый. Они жили за витриной мебельного магазина, народ смотрел их личную жизнь на протяжении 3 недель. Призом была квартира.. Как после оказалось, женщина была замужней с детьми, плюс она была работницей компании-устроителя шоу...
houspi
Ну выиграла и выиграла.
Какая разница честно или нет. Квартира одна а избирателей миллионы.
Конечно осадочек останется, но кого это волнует.
Кому-то осадочек, кому-то квартира, а кому-то срок пожизненный.
Brit
Сидеть у колодца и не напиться?
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