Омичка стала обладательницей квартиры в рамках социальной акции «Мой район», проводимой для участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Позже выяснилось, что она — председатель одной из участковых избирательных комиссий.

Как следует из информации, размещенной в сообществе «Мой район» во «ВКонтакте» 26 июня, владелицей недвижимости в омском микрорайоне «Рябиновка» стала 59-летняя жительница села Лузино Анна Ганева. По словам победительницы, квартира перейдет подрастающему поколению.



«Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем», — цитируют организаторы акции обладательницу нового жилья.

При этом местные издания обратили внимание на удивительное совпадение: на сайте избирательной комиссии Омской области в качестве председателя УИК № 1352 указана женщина, имя и фамилия которой соответствуют имени и фамилии победительницы.

Фото: скриншот официального сайта избирательной комиссии Омской области

«Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. <...> Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет. Говорю, заберите у меня вообще этот талон, потому что разговоров куча», — уже после того, как это выяснилось, рассказала Анна Ганева журналистам портала NGS55.RU.

Социальная акция «Мой район» для жителей Омской области стартовала одновременно с началом проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ее участниками могут стать те, кто уже поставил галочку в бланке. Среди призов бытовая техника, автомобили и квартиры.



Любимицей Фортуны из Сибири уже заинтересовались в Центральной избирательной комиссии России. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила: «Я выясню, в чем дело».