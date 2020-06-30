Владимир Путин подготовил новое обращение к россиянам. Оно состоится уже сегодня

Президент России выступит с обращением к гражданам около 14.00.

«Да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам <...> Будет это ориентировочно ближе к двум часам дня», — цитирует 30 июня заявление пресс-секретаря президента РИА «Новости».

На прошлой неделе Дмитрий Песков намекнул на то, что глава государства захочет обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию.

С начала пандемии Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам. Последний раз он выступил с речью 23 июня.