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30.06.2020 12:24
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Владимир Путин подготовил новое обращение к россиянам. Оно состоится уже сегодня

Президент России выступит с обращением к гражданам около 14.00.

«Да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам <...> Будет это ориентировочно ближе к двум часам дня», — цитирует 30 июня заявление пресс-секретаря президента РИА «Новости».

На прошлой неделе Дмитрий Песков намекнул на то, что глава государства захочет обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию.

С начала пандемии Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам. Последний раз он выступил с речью 23 июня.

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Комментарии (25)

260686801
"Пенсам" по "штуке" накинет!
Штиль
Это будет обращение с пламенной речью о наших достижениях в победе над коронавирусом и предложении ещё немного поднажать на экономическом фронте, а пока - держитесь!
Савва Морозов
досрочное сложение, чтобы уже осенью избраться на новые 12 лет, а то рейтинг-то падает.
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