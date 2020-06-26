Путин может выступить с новым обращением к россиянам. Дату в Кремле посоветовали узнать «методом дедукции»

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что Владимир Путин может готовить обращение к россиянам.



«Перед важными голосованиями действительно президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днём голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить», — цитирует 26 июня заявление Дмитрия Пескова газета «Ведомости».



По его словам, датой обращения не будет 29 июня, как об этом ранее писали некоторые СМИ. Точную дату в Кремле не назвали, однако Песков предложил определить ее «методом исключения, методом дедукции».

