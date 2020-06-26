FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 13:16
4
Печать

Путин может выступить с новым обращением к россиянам. Дату в Кремле посоветовали узнать «методом дедукции»

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что Владимир Путин может готовить обращение к россиянам.

«Перед важными голосованиями действительно президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днём голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить», — цитирует 26 июня заявление Дмитрия Пескова газета «Ведомости».

По его словам, датой обращения не будет 29 июня, как об этом ранее писали некоторые СМИ. Точную дату в Кремле не назвали, однако Песков предложил определить ее «методом исключения, методом дедукции».

Напомним, что с начала пандемии глава государства неоднократно обращался к гражданам. Последний раз он выступил с речью 23 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

sha_5e4d8c662c249
Применяю метод. Опоздает, как всегда.
тат2007amg
Бандерлоги, вы меня слышите?
kоt-obormot
нервничает - что голосУвание не прокатит за его пожизненное правление. Это хорошо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний