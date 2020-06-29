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29.06.2020 16:40
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Премьер-министр: За время пандемии число работников на удаленке увеличилось в 30 раз

Михаил Мишустин на совещании о ситуации на рынке труда, которое проходило 29 июня, призвал активнее поддерживать развитие удаленной занятости.

По словам премьера, численность россиян, работающих в удаленном режиме, выросла в 30 раз по сравнению с данными на 1 апреля.

«Я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз», — сказал Мишустин.

И предложил для улучшения дел с занятостью активнее применять новые методы в сфере трудоустройства.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что с апреля количество безработных россиян увеличилось в 3,5 раза.

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