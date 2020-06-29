Премьер-министр: За время пандемии число работников на удаленке увеличилось в 30 раз
Михаил Мишустин на совещании о ситуации на рынке труда, которое проходило 29 июня, призвал активнее поддерживать развитие удаленной занятости.
По словам премьера, численность россиян, работающих в удаленном режиме, выросла в 30 раз по сравнению с данными на 1 апреля.
«Я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз», — сказал Мишустин.
И предложил для улучшения дел с занятостью активнее применять новые методы в сфере трудоустройства.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что с апреля количество безработных россиян увеличилось в 3,5 раза.