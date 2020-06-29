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29.06.2020 15:41
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы подписал президент страны Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации 29 июня.

«Призвать в 2020 году граждан Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть 29 июня.

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Комментарии (15)

SlawaPiter
А можно с Медведевым, Миллером и Грефом в одну роту? Мы бы им там "темную" устроили !
RemyMartin
Был тут давненько на форуме цырик бывший, очень сборы любил.... мда..
и службу сладостно вспоминал. Уже не помню, то ли зэки его там ссильничали, то ли деды.
Alkaline
"Военные сборы для запасников проводятся в России ежегодно. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих. Участие в сборах, как правило, принимают те, кто во время срочной службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии специальности. Как отмечает «РИА Новости», в их числе программисты или связисты. Призыв касается и тех, кто уже прошел военную службу, и тех, кто был освобожден от нее или имел отсрочку." (c)
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