Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы подписал президент страны Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации 29 июня.



«Призвать в 2020 году граждан Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов», — говорится в тексте указа.



Документ вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть 29 июня.

