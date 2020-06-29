В России появился регион, реализовавший третий этап выхода из режима самоизоляции
Сахалинская область первой среди российских регионов сняла ограничения на численность посетителей массовых мероприятий.
Как сообщается 29 июня на официальном сайте областного правительства, согласно указу губернатора, «на Сахалине и Курилах допускается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях вне зависимости от количества участников и площади размещения». До этого на массовых мероприятиях могли собираться максимум 50 человек. Правда, и сейчас необходимые условия — социальное дистанцирование и маски.
Срок пребывания в обсерваторе для приезжих сокращён в среднем до 5 дней «при прохождении всех обязательных тестов». Граждане старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции до 10 июля.
Сахалинская область — единственный в России регион, полностью расположенный на островах. По данным оперштаба, на 29 июня в области официально подтверждено 762 случая заболевания COVID-19. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. 495 пациентов проходят лечение, 267 человек выздоровели.