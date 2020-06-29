В России появился регион, реализовавший третий этап выхода из режима самоизоляции

Как сообщается 29 июня на официальном сайте областного правительства, согласно указу губернатора, «на Сахалине и Курилах допускается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях вне зависимости от количества участников и площади размещения». До этого на массовых мероприятиях могли собираться максимум 50 человек. Правда, и сейчас необходимые условия — социальное дистанцирование и маски.

Срок пребывания в обсерваторе для приезжих сокращён в среднем до 5 дней «при прохождении всех обязательных тестов». Граждане старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции до 10 июля.

Сахалинская область — единственный в России регион, полностью расположенный на островах. По данным оперштаба, на 29 июня в области официально подтверждено 762 случая заболевания COVID-19. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. 495 пациентов проходят лечение, 267 человек выздоровели.