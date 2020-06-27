Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на ее съемочную группу. Об этом она сообщила 27 июня в своем телеграм-канале.

По ее словам, избиты двое человек — в том числе, документалист Сергей Ерженков. «Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова», — пишет Собчак. При этом записи избиения и камеру у съемочной группы отобрали, по ее словам, «здоровые бугаи».



Собчак хотела провести съемку в монастыре, который, по сути, контролирует запрещенный в служении схиигумен Сергий, которого в СМИ раньше часто называли «духовником Поклонской» (она уже давно отказалась от «духовного отца»). Накануне ей уже отказали в съемке, но это телеведущую не остановило.