Собчак сообщила о нападении на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Там скрывается запрещенный в служении схиигумен Сергий
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на ее съемочную группу. Об этом она сообщила 27 июня в своем телеграм-канале.
По ее словам, избиты двое человек — в том числе, документалист Сергей Ерженков. «Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова», — пишет Собчак. При этом записи избиения и камеру у съемочной группы отобрали, по ее словам, «здоровые бугаи».
Собчак хотела провести съемку в монастыре, который, по сути, контролирует запрещенный в служении схиигумен Сергий, которого в СМИ раньше часто называли «духовником Поклонской» (она уже давно отказалась от «духовного отца»). Накануне ей уже отказали в съемке, но это телеведущую не остановило.
Отца Сергия судят церковным судом (накануне он на него не явился) за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений.
За такие высказывания его запретили в служении и «сослали» в мужской скит под Среднеуральском. Священник, которого называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, забаррикадировался в основанном им монастыре и оттуда через видеозапись призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла до 26 июня сложить свои полномочия.