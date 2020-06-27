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27.06.2020 14:37
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Собчак сообщила о нападении на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре. Там скрывается запрещенный в служении схиигумен Сергий

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на ее съемочную группу. Об этом она сообщила 27 июня в своем телеграм-канале.

По ее словам, избиты двое человек — в том числе, документалист Сергей Ерженков. «Меня толкнули так, что я упала и держали, пока били Ерженкова», — пишет Собчак. При этом записи избиения и камеру у съемочной группы отобрали, по ее словам, «здоровые бугаи».

Собчак хотела провести съемку в монастыре, который, по сути, контролирует запрещенный в служении схиигумен Сергий, которого в СМИ раньше часто называли «духовником Поклонской» (она уже давно отказалась от «духовного отца»). Накануне ей уже отказали в съемке, но это телеведущую не остановило.

Отца Сергия судят церковным судом (накануне он на него не явился) за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений.

За такие высказывания его запретили в служении и «сослали» в мужской скит под Среднеуральском. Священник, которого называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, забаррикадировался в основанном им монастыре и оттуда через видеозапись призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла до 26 июня сложить свои полномочия.

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Комментарии (21)

вадики
Ну напали на чертовку бесовку так это её проблемы неча по православным скитам и схимам колесить бесовщину разводить
zumm53
нос с пластырем-и когда только успела (с) - подправили..
RemyMartin
"Я женщин не бил до семнадцати лет -
В семнадцать ударил впервые,-
С тех пор на меня просто удержу нет:
Направо - налево
я им раздаю "чаевые".
С тех пор все шалавы боятся меня -
И это мне больно, ей-богу!
Поэтому я - не проходит и дня -
Бью больно и долго,-
но всех не побьешь - их ведь много." (с)
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