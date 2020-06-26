Сыпавшего проклятиями в адрес закрывших на время пандемии храмы схиигумен Сергий не приехал на свой суд и не пустил к себе Собчак
В Екатеринбургской епархии церковный суд над отцом Сергием 26 июня проходит без подсудимого. Священнослужитель на него не приехал. В монастырь на беседу с ним пыталась попасть телеведущая Ксения Собчак, но ей пришлось удовлетвориться съемками на пленэре.
Подробности приводит издание E1. Запрещенный в служении основатель Среднеуральского женского монастыря на суд не приехал. Предыдущее заседание закончилось ничем — на нем схиигумен зачитал текст, который не имел никакого отношения к сути того, в чем его обвиняют, после чего встал и удалился, не отвечая на вопросы.
Отца Сергия судят за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений.
За такие высказывания его запретили в служении и «сослали» в мужской скит под Среднеуральском. Священник, которого называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, забаррикадировался в основанном им монастыре и оттуда через видеозапись призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла до 26 июня сложить свои полномочия.
На суд в качестве журналиста приехала и Ксения Собчак, после она отправилась к монастырю. Там ей сказали: «Мы вас не приглашали», и единственное, чего удалось добиться ведущей, это съемок на фоне монастыря.
Заседание проходит за закрытыми дверями.