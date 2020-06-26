В Екатеринбургской епархии церковный суд над отцом Сергием 26 июня проходит без подсудимого. Священнослужитель на него не приехал. В монастырь на беседу с ним пыталась попасть телеведущая Ксения Собчак, но ей пришлось удовлетвориться съемками на пленэре.



Подробности приводит издание E1. Запрещенный в служении основатель Среднеуральского женского монастыря на суд не приехал. Предыдущее заседание закончилось ничем — на нем схиигумен зачитал текст, который не имел никакого отношения к сути того, в чем его обвиняют, после чего встал и удалился, не отвечая на вопросы.