«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее — в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого. Найдёте не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь. И главное, чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой стране», — говорится в обращении главы государства.



Путин также отметил, что, несмотря на ситуацию в стране и мире, выпускники школ и вузов, а также их родители и преподаватели сработали как единая команда и сделали всё, для того чтобы учёба, подготовка к экзаменам и защите дипломов не прерывались. Отдельно он упомянул тех, кто в этот сложный период нашел время для работы в волонтерских проектах и поблагодарил, добавив, что этот опыт будет «служить верным ориентиром».

