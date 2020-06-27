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27.06.2020 00:50
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«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди». Путин обратился к выпускникам школ и вузов

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ и вузов. Видеозапись 27 июня появилась на сайте Кремля.

kremlin.ru

«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее — в ваших руках. И не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого. Найдёте не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь. И главное, чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой стране», — говорится в обращении главы государства.

Путин также отметил, что, несмотря на ситуацию в стране и мире, выпускники школ и вузов, а также их родители и преподаватели сработали как единая команда и сделали всё, для того чтобы учёба, подготовка к экзаменам и защите дипломов не прерывались. Отдельно он упомянул тех, кто в этот сложный период нашел время для работы в волонтерских проектах и поблагодарил, добавив, что этот опыт будет «служить верным ориентиром».

Всероссийский онлайн-выпускной для студентов школ и вузов запланирован на 27 июня. В Петербурге в этот день в новом формате пройдет грандиозное шоу «Алые паруса». О том, как велась подготовка к мероприятию — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Fenomen
... вы родились, когда я был президентом, и ваши внуки родятся, когда я буду президентом.
ТиМуР
Вспомнил свой выпускной в ВУЗе.. эх юность .. как время летит быстро )
С праздником всех выпускников, много позитива и творчества
Иван Петров
- "Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди..."
Неужели вы, когда вырастете, будете меня и мою братву 3.14(бить)?
- Да мы просто уедем отсюда...
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