«Системной проблемы не видим». В Горизбиркоме Петербурга прокомментировали информацию об откреплении от участков без ведома избирателей

В Горизбиркоме Петербурга не видят системной проблемы с откреплением голосующих по поправкам от участков без их ведома. Расследуют один случай.



«Доверия заслуживает пока одно такое обращение, которое сейчас направлено для проверки в ТИК, — заявил член Горизбиркома Олег Зацепа 25 июня в ходе брифинга в Доме журналиста. — Если, не дай бог, выяснится факт такого документа, то матералы будут переданы в Следственный комитет. Если выяснится, что это какой-то технический сбой, то в любом случае мы определимся с его причинами».

