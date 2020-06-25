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25.06.2020 12:37
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«Системной проблемы не видим». В Горизбиркоме Петербурга прокомментировали информацию об откреплении от участков без ведома избирателей

В Горизбиркоме Петербурга не видят системной проблемы с откреплением голосующих по поправкам от участков без их ведома. Расследуют один случай.

«Доверия заслуживает пока одно такое обращение, которое сейчас направлено для проверки в ТИК, — заявил член Горизбиркома Олег Зацепа 25 июня в ходе брифинга в Доме журналиста. — Если, не дай бог, выяснится факт такого документа, то матералы будут переданы в Следственный комитет. Если выяснится, что это какой-то технический сбой, то в любом случае мы определимся с его причинами».

По словам Зацепы, приняты меры, чтобы это не могло привести к злоупотреблениям — например, голосованию за гражданина или неоднократному голосованию. «Системной проблемы мы в этом не видим пока», — добавил член ГИК.

Напомним, глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 июня огласила список учреждений и предприятий Петербурга, откуда поступили сигналы о принуждении к голосованию по поправкам Владимира Путина в Конституцию РФ. Петербург оказался на первом месте в стране с 23 жалобами.

Голосование началось утром 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

VF812
так бывает, бежишь с собакой в темноте и вдруг вот оно... жамкнула ногой в него... тебе ни смотреть, ни нюхать ненужно. Но ты четко знаешь, что это оно.
krasnonosov
Оказывается Фемида в России, сняв со своих глаз повязку, повязала её не только на ФАС, который никогда ничего не видит и не слышит, но и на избирательные комиссии страны.
Brezhnev
...окулисты уже вроде принимают?
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