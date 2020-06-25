«Системной проблемы не видим». В Горизбиркоме Петербурга прокомментировали информацию об откреплении от участков без ведома избирателей
В Горизбиркоме Петербурга не видят системной проблемы с откреплением голосующих по поправкам от участков без их ведома. Расследуют один случай.
«Доверия заслуживает пока одно такое обращение, которое сейчас направлено для проверки в ТИК, — заявил член Горизбиркома Олег Зацепа 25 июня в ходе брифинга в Доме журналиста. — Если, не дай бог, выяснится факт такого документа, то матералы будут переданы в Следственный комитет. Если выяснится, что это какой-то технический сбой, то в любом случае мы определимся с его причинами».
По словам Зацепы, приняты меры, чтобы это не могло привести к злоупотреблениям — например, голосованию за гражданина или неоднократному голосованию. «Системной проблемы мы в этом не видим пока», — добавил член ГИК.
Напомним, глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 июня огласила список учреждений и предприятий Петербурга, откуда поступили сигналы о принуждении к голосованию по поправкам Владимира Путина в Конституцию РФ. Петербург оказался на первом месте в стране с 23 жалобами.
Голосование началось утром 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно.