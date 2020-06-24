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24.06.2020 12:29
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«Видели ночь — гуляли всю ночь до утра». На Дворцовой перед парадом Победы прошла массовая «ковидная» вечеринка

Центр петербургского ковид-диссидентства переместился на Дворцовую площадь, где накануне прошла дискотека с участием более сотни человек.

Массовая вечеринка состоялась в ночь на 24 июня у здания Эрмитажа. Участники «ковид-пати» задокументировали произошедшее в социальных сетях.

«Носить на улице маску в Питере — это как говорить «бордюр» вместо «поребрик», — отметила одна из пользовательниц Instagram, рассказывая подписчикам о самоизоляции в Петербурге.

Точное число участников вечеринки неизвестно, однако они сами говорят о «сотнях» человек. Массовость мероприятия подтверждается и общими планами. Например, как на этом видео, где собравшиеся танцуют под как никогда кстати подходящие строчки «Видели ночь — гуляли всю ночь до утра».

Судя по видеосвидетельствам вечеринки, за музыкальное сопровождение отвечали уличные музыканты.

Пикантности импровизированному openair добавило и то, что вечеринка прошла перед парадом Победы, поэтому на многих видео в кадр попали праздничные украшения и установленные трибуны.

Это не первая «ковид-вечеринка» в городе. Ранее веселились на улице Рубинштейна.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге выявили уже 22 850 случаев COVID-19. Для 942 человек коронавирус закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

firma
Молодцы ребята.
260657101
Кстати возможно и хорошо что отменили ограничения, Дарвин за такими быстрее придет, жаль только что нормальные люди не смогут из-за таких в больницу попасть, нужно таких "скачущих" c ОМС снимать и больничные не давать. Пляшем дальше.
Артём Беляев
Вся местная гниль собралась!
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