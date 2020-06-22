Джип «Митсубиши Паджеро» в Луге вечером 22 июня въехал в жилой дом. Как сообщает 47news, за рулем был глава администрации Осьминского поселения Владимир Орысюк.

По предварительной информации, джип на скорости заехал на тротуар, после чего проехал по кустам и остановился в стену жилого дома. Местные жители узнали в водителе главу администрации Осьминского поселения Владимира Орысюка. Он отрицать участия в аварии не стал.



«Случилось все метрах в двухстах от моего дома, я сам испугался. Видимо, давление подскочило. Вообще у меня водительский стаж с 1989 года. Заходил в поворот, потерял контроль и въехал на клумбу», - рассказал Орысюк 47news.

