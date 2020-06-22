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22.06.2020 23:23
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Глава поселения под Петербургом въехал на джипе в жилой дом

Джип «Митсубиши Паджеро» в Луге вечером 22 июня въехал в жилой дом. Как сообщает 47news, за рулем был глава администрации Осьминского поселения Владимир Орысюк.

По предварительной информации, джип на скорости заехал на тротуар, после чего проехал по кустам и остановился в стену жилого дома. Местные жители узнали в водителе главу администрации Осьминского поселения Владимира Орысюка. Он отрицать участия в аварии не стал.

«Случилось все метрах в двухстах от моего дома, я сам испугался. Видимо, давление подскочило. Вообще у меня водительский стаж с 1989 года. Заходил в поворот, потерял контроль и въехал на клумбу», - рассказал Орысюк 47news.

Он добавил, что сам не пострадал. Зданию повреждений также не нанесено, по словам чиновника. После оформления протокола Орысюк пошел домой пешком, а машину попросил забрать товарища.

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Комментарии (3)

dddmmm
Vodka?
Владислав Гольянов
Ничего себе под Петербургом. До Луги два часа езды.
vizelter1987
Это Outlander.
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