Судья Мещанского районного суда больше часа провел в совещательной комнате, принимая решение по административному делу о мелком хулиганстве, которое вменяется Петру Верзилову. Участника Pussy Riot отправили под арест на 15 суток. Об этом в своем телеграм-канале 22 июня сообщает глава «Агоры» Павел Чиков,

Судья объявила перерыв на 25 минут и разрешает нам ознакомиться с материалами дела - дело о том как я РУГАЛСЯ МАТОМ состоит из 40 (!!!) листов. Мы в шоке с адвокатом! pic.twitter.com/NQLirolO0p

Утром 21 июня полиция выломала дверь в квартире Верзилова. После обыска и изъятия всей техники его увезли в Красносельский отдел полиции, где сотрудники СК опросили его в раках так называемого «московского дела».

После этого Верзилова отпустили, но у него произошла стычка с неким молодым человеком, которого адвокаты назвали провокатором, и его доставили уже в ОВД «Мещанский».



Однако медики так и не смогли найти повреждения на оппоненте издателя «Медиазоны», после чего в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве, якобы Верзилов в общественном месте нецензурно выражался.

