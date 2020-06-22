Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов признан виновным в мелком хулиганстве. Ни на парад Победы, ни на голосование по поправкам он не попадет
Судья Мещанского районного суда больше часа провел в совещательной комнате, принимая решение по административному делу о мелком хулиганстве, которое вменяется Петру Верзилову. Участника Pussy Riot отправили под арест на 15 суток. Об этом в своем телеграм-канале 22 июня сообщает глава «Агоры» Павел Чиков,
Судья объявила перерыв на 25 минут и разрешает нам ознакомиться с материалами дела - дело о том как я РУГАЛСЯ МАТОМ состоит из 40 (!!!) листов. Мы в шоке с адвокатом! pic.twitter.com/NQLirolO0p— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) June 22, 2020
Утром 21 июня полиция выломала дверь в квартире Верзилова. После обыска и изъятия всей техники его увезли в Красносельский отдел полиции, где сотрудники СК опросили его в раках так называемого «московского дела».
После этого Верзилова отпустили, но у него произошла стычка с неким молодым человеком, которого адвокаты назвали провокатором, и его доставили уже в ОВД «Мещанский».
Однако медики так и не смогли найти повреждения на оппоненте издателя «Медиазоны», после чего в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве, якобы Верзилов в общественном месте нецензурно выражался.