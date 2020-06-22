FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
22.06.2020 18:23
3
Печать

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов признан виновным в мелком хулиганстве. Ни на парад Победы, ни на голосование по поправкам он не попадет

Судья Мещанского районного суда больше часа провел в совещательной комнате, принимая решение по административному делу о мелком хулиганстве, которое вменяется Петру Верзилову. Участника Pussy Riot отправили под арест на 15 суток. Об этом в своем телеграм-канале 22 июня сообщает глава «Агоры» Павел Чиков,

Утром 21 июня полиция выломала дверь в квартире Верзилова. После обыска и изъятия всей техники его увезли в Красносельский отдел полиции, где сотрудники СК опросили его в раках так называемого «московского дела».

После этого Верзилова отпустили, но у него произошла стычка с неким молодым человеком, которого адвокаты назвали провокатором, и его доставили уже в ОВД «Мещанский».

Однако медики так и не смогли найти повреждения на оппоненте издателя «Медиазоны», после чего в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве, якобы Верзилов в общественном месте нецензурно выражался.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Жора  
А где хулиган Навальный?!!! Дома ещё?!!! Недоработка! Ждём подробностей о «преступлениях» Лёхи!)))
gencon
То есть ничего кроме мата не нашли???? А дверь зачем ломали)))) клоунада, бедные менты, после 40-ка только охранником идти с такими заслугами.....
Василий Марущак
Это только в РФ возможно, что в хулиганстве обвинили того, кому с треском выломали дверь. А "патамушта" ругался с матерком.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний