Кадыров заявил о «полном контроле» над коронавирусом. Он снимает режим изоляции

«С понедельника отменяются режимы самоизоляции и «стоп-колеса» на всей территории ЧР. При этом по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 – от ношения масок до соблюдения социальной дистанции», – сообщил Кадыров.

Режим самоизоляции отменяется в Чеченской Республике с 22 июня. Об этом вечером в воскресенье заявил Рамзан Кадыров. Как написал он в официальном Telegram-канале, все ещё сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Требование о справках для приезжающих из других регионов также отменять не будут.

По его словам, «ситуация вокруг пандемии взята под полный контроль»: из 1600 жителей с положительными тестами на вирус сейчас выздоровели 1153.

В Чечне запрещены все общественные встречи с большим количеством участников – от свадеб до похорон. В ближайшее время тесты на ковид и антитела к нему возьмут у сотрудников государственных и муниципальных организаций.

На докоронавирусный режим работы переходят больницы и поликлиники. Точки общепита и спортивные секции пока что закрыты.

Рамзан Кадыров накануне официально заявил, что не болел коронавирусом. Доказательством стал тест на антитела. Сообщения о том, что политик якобы летал на лечение в Москву, циркулировали в СМИ в конце мая. Официального подтверждения этому не было.