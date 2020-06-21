Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не болел коронавирусной инфекцией. Результаты теста на антитела к COVID-19 он раскрыл 21 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — написал Кадыров.
Также он отметил, что вместе с ним тест прошли участники республиканской сборной команды КВН. Во время пандемии они работали волонтерами и поэтому предполагали, что многие из них уже переболели инфекцией. Также анализы сдали сотрудники пресс-службы и управления делами главы Чечни.
По словам Кадырова, тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы уже переболели коронавирусом. «Ну а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырех участников из пяти проверенных», — добавил глава республики.
Напомним, сообщения о том, что Рамзан Кадыров якобы болен коронавирусом и летал на лечение в Москву, появились 21 мая, однако официального подтверждения этих данных не было. Слухи опровергали спикер парламента Чечни Магомед Даудов и гендиректор футбольного клуба «Ахмат». Сам Рамзан Кадыров в это время появлялся на публике — 26 мая он провел совещание с оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а позже сам заявил, что совершенно здоров.