Кадыров прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом: Я что, не человек? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что совершенно здоров. Об этом он рассказал 27 мая в прямом эфире в Instagram, который проводил директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.



«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — подчеркнул Кадыров (цитата по ТАСС).



Напомним, 21 мая в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни якобы заболел коронавирусом и летал на лечение в Москву. Официального подтверждения этих данных не было. Соратники Кадырова — гендиректор футбольного клуба «Ахмат» и спикер парламента Чечни Магомед Даудов — слухи опровергали. Однако Рамзан Кадыров и правда некоторое время не появлялся на публике. 26 мая он впервые после первых сообщений о заболевании провел совещание с оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

