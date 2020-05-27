FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
71.14р77.79р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.05.2020 18:20
5
Печать

Кадыров прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом: Я что, не человек? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что совершенно здоров. Об этом он рассказал 27 мая в прямом эфире в Instagram, который проводил директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — подчеркнул Кадыров (цитата по ТАСС).

Напомним, 21 мая в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни якобы заболел коронавирусом и летал на лечение в Москву. Официального подтверждения этих данных не было. Соратники Кадырова — гендиректор футбольного клуба «Ахмат» и спикер парламента Чечни Магомед Даудов — слухи опровергали. Однако Рамзан Кадыров и правда некоторое время не появлялся на публике. 26 мая он впервые после первых сообщений о заболевании провел совещание с оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Plavalaguna
Вопросом на вопрос... он точно чеченец?
🔞 Cотни взрослых женщин твоего гopода хотят знакомств и общения!
🔥 Откровенные любительские фото и видеo.. ➜ https://is.gd/mxlove
Да, разочаровал 145 млн человек разом...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний