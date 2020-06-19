В Петербурге за неделю выдали 2300 льготных ипотечных кредитов. Комитет по строительству прогнозирует рост спроса на жилье

По его словам, после 55-процентного спада продаж с середины марта по середину мая, сейчас отставание в Петербурге сократилось до 10% по отношению к тому же периоду прошлого года.

Петербург стал вторым субъектом страны после Москвы по количеству выданных ипотечных кредитов по субсидированной ставке 6,5%. Как рассказал заместитель главы городского комитета по строительству Евгений Барановский на онлайн-конференции, организованной Союзом строительных объединений и организаций, только за последнюю неделю в городе выдали 2300 льготных ипотек.

— Кривая спроса все-таки идет вверх, число выданных льготных кредитов растет и будет расти, все это дает повод к умеренному оптимизму, — заявил Барановский. — План по вводу жилья этого года для Петербурга больше, чем в прошлом году, — 3,7 млн квадратных метров. Однако за этот период ограничений мы не получили ни одного обращения от петербургских застройщиков о приостановке работы или переносе срока ввода объектов, работа не останавливается.

По словам замглавы комитета, также растет число продаж с зачислением денег на счета эскроу — этот показатель вырос на 25% менее чем за полтора месяца, и сейчас по новой схеме в Петербурге заключено около 2400 договоров. Ситуацию осложнило закрытие МФЦ, однако с их открытием рабочий процесс постепенно войдет в привычное русло.

Рост кривой спроса говорит о том, что меры по поддержке спроса в строительной отрасли работают, уточнил Барановский. Что касается снижения кредитной нагрузки на застройщиков, этот процесс идет пока медленнее, чем хотелось бы. Система требует отладки, но региональные власти никак не могут ускорить этот процесс. «Между менеджерами строительных компаний и банками сейчас идет обмен огромным количеством документов, идет большая аналитическая работа. Думаю, в течение недели банки с застройщиками начнут работать в нормальном режиме», — добавил Барановский.