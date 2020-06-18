«Вы торгуете будущим несчастного Гном Гномыча». Навальный ответил на претензии Плющенко из-за агитации за поправки в Конституцию

Политик Алексей Навальный 18 июня в своем ежевечернем эфире на Youtube ответил спортсмену Евгению Плющенко на просьбу не трогать его семью из-за съемок в ролике, агитирующем за поправки в Конституцию.



Напомним, ранее Плющенко поинтересовался, зачем на его семью «набросились» в интернете.



«Дорогой Евгений Плющенко! Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гном Гномычем... Давайте честно скажем: что вы, что все остальные инстаграм-люди, которые согласились участвовать – вы взяли реально украденные деньги. Эти деньги украдены из бюджета, переведены в какую-то пиар-контору, и эта пиар-контора вам наличными платила за то, что вы распространяли и публиковали эту лживую, омерзительную дрянь. Вы мало того, что торгуете будущим всей страны – вы торгуете и будущим вашего несчастного Гном Гномыча», - заявил Навальный.

