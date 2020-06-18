«Вы торгуете будущим несчастного Гном Гномыча». Навальный ответил на претензии Плющенко из-за агитации за поправки в Конституцию
Политик Алексей Навальный 18 июня в своем ежевечернем эфире на Youtube ответил спортсмену Евгению Плющенко на просьбу не трогать его семью из-за съемок в ролике, агитирующем за поправки в Конституцию.
Напомним, ранее Плющенко поинтересовался, зачем на его семью «набросились» в интернете.
«Дорогой Евгений Плющенко! Вы же торгуете вашей семьей и этим несчастным Гном Гномычем... Давайте честно скажем: что вы, что все остальные инстаграм-люди, которые согласились участвовать – вы взяли реально украденные деньги. Эти деньги украдены из бюджета, переведены в какую-то пиар-контору, и эта пиар-контора вам наличными платила за то, что вы распространяли и публиковали эту лживую, омерзительную дрянь. Вы мало того, что торгуете будущим всей страны – вы торгуете и будущим вашего несчастного Гном Гномыча», - заявил Навальный.
И добавил, что Плющенко должно быть стыдно за использование в таких роликах его семьи и ребенка. «Да никто и не нападает на вашу семью. Все просто хотят еще раз обратить внимание на то, что когда родители беспринципные и алчные – страдают, к сожалению, их дети», – подытожил Навальный.
Напомним, к кампании по агитации за голосование за поправки в основной закон страны подключились многие знаменитости. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».