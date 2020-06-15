Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко 15 июня опубликовал в своём Instagram ролик, в котором Яна Рудковская рассказывает их сыну Гному Гномычу о Конституции.



Согласно сценарию, маленький Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, узнает от своей матери о существовании Конституции — «книжки», которая защищает права россиян.



«Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» — спрашивает мальчик. Родители отвечают, что эти «поправки» вынесут на голосование семейного совета. Далее закадровый голос утверждает: «Наш выбор — будущее наших детей».

