Гном Гномыча сняли в рекламе голосования по поправкам в Конституцию. В ролике Рудковская рассказывает сыну о «книжечке с правами»
Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко 15 июня опубликовал в своём Instagram ролик, в котором Яна Рудковская рассказывает их сыну Гному Гномычу о Конституции.
Согласно сценарию, маленький Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, узнает от своей матери о существовании Конституции — «книжки», которая защищает права россиян.
«Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» — спрашивает мальчик. Родители отвечают, что эти «поправки» вынесут на голосование семейного совета. Далее закадровый голос утверждает: «Наш выбор — будущее наших детей».
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Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу:”Мой голос ничего не решит».Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более, что скоро предстоит вновь её проявить относительно поправок в Конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на mos.ru/2020og до 21 июня, сообщив о желании пройти процедуру голосования в интернете. Оно будет длиться с 25 по 30 июня только уже на сайте http://2020og.ru/ Я буду голосовать из Кисловодска ,где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами,а из какого города будете голосовать Вы?