Коронавирус опустошает Невский проспект. Доля свободных помещений достигла рекордных 10%
Доля свободных помещений в стрит-ретейле на Невском проспекте достигла рекордных 10%, увеличившись за время трех месяцев пандемии на 2,7 п.п. Об этом 17 июня сообщает консалтинговая компания JLL.
Чаще всего арендаторы избавлялись от магазинов на основной части Невского проспекта — от Адмиралтейства до площади Восстания. Вакантность увеличилась почти в два раза и достигла 9,4%. Закрылось пять сувенирных магазинов, освободили помещения Pandora и Tumi на Невском, 57, «Республика» на Невском, 45, а также Librederm на Невском, 98.
А вот на Старо-Невском проспекте вакантно 10,9% помещений, что лишь на 0,5 п.п. больше, чем в конце марта.
Но были и новички. Во втором квартале часовой бутик Breitling арендовал помещение на Невском, 129. Продуктовый ретейл на главной улице города пополнился двумя новыми магазинами «ВкусВилл».
По мнению аналитиков, пока катастрофы не наблюдается: многим ретейлерам удалось договориться с собственниками об отсрочке или скидке. До конца лета массового ухода арендаторов с Невского проспекта ожидать не стоит — при условии хорошей погоды и постепенного восстановления туристического потока торговля будет оживать. А вот начиная с осени вакантность продолжит расти.