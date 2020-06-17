Коронавирус опустошает Невский проспект. Доля свободных помещений достигла рекордных 10%

Доля свободных помещений в стрит-ретейле на Невском проспекте достигла рекордных 10%, увеличившись за время трех месяцев пандемии на 2,7 п.п. Об этом 17 июня сообщает консалтинговая компания JLL.



Чаще всего арендаторы избавлялись от магазинов на основной части Невского проспекта — от Адмиралтейства до площади Восстания. Вакантность увеличилась почти в два раза и достигла 9,4%. Закрылось пять сувенирных магазинов, освободили помещения Pandora и Tumi на Невском, 57, «Республика» на Невском, 45, а также Librederm на Невском, 98.