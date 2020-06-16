Скульптуры мифологических крылатых львов, украшающие одну из городских переправ в центре Северной столицы, пострадали от рук неизвестных. Загрязнения уже устранили, а что делать с повреждениями, реставраторы пока не придумали. Фотограф «Фонтанки» 16 июня внимательно осмотрел повреждения и зафиксировал их.

«Мы получили заявку от «Мостотреста». На место выезжали реставраторы, они удалили краску, а вот что делать с царапинами, мы пока не решили. Они достаточно глубокие, делались, по всей видимости, чем-то острым, возможно, стеклом. В рамках аварийной реставрации их не устранить. Будем решать этот вопрос», — сказал представитель музея.

Является ли случившееся актом вандализма, будет установлено в ближайшее время. В соответствии с этим будет принято решение об обращении в полицию. Напомним, грифонов после реставрации вернули на Банковский мост ровно год назад.



Ранее от рук неизвестных пострадал один из коней Клодта на Аничковом мосту. По словам очевидцев, трое горожан забрались на скульптуру, чтобы попить пиво. Устроителей пира на одном из главных символов города разыскивает полиция Петербурга.

