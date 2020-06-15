Три сотрудника «Адмиралтейских верфей» пострадали при взрыве на строящемся для ВМФ России корабле «Иван Папанин»
Сотрудники ГУ МЧС Петербурга установили обстоятельства взрыва газа на патрульном корабле «Иван Папанин», который «Адмиралтейские верфи» строят по заказу Военно-морского флота.
Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, информация о взрыве на заводе поступила утром 15 июня. В 10 часов 48 минут первый автомобиль приехал к проходной завода со стороны Лоцманской улицы, следом подтянулись машины еще восьми пожарно-спасательных частей.
«Взрыв без возгорания произошел на второй палубе строящегося «Ивана Папанина» при производстве ремонтно-строительных работ, — уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга. — Пострадали три человека. Двоих рабочих, 1981 года рождения каждый, госпитализировали в НИИ скорой помощи Джанелидзе с ожогами разной степени тяжести. Сотрудник 1983 года рождения от госпитализации отказался, обратившись в местный медицинский пункт».
Корабль поставили на проветривание. Работы временно приостановлены. После пожарных на завод приехали следователь и криминалист СКР.
Ранее пресс-служба «Адмиралтейских верфей» сообщала об одном пострадавшем сотруднике. Вероятно, имелся в виду тот, кто обратился в местный медпункт.
Патрульный головной корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») с заводским номером 02460 строится с 2016 года. В 2019-м его должны были сдать заказчику, но сроки передвинули на 2023-й.
Проект 23550 способен преодолевать лед толщиной 1,7 метра. Его назначение — охрана арктических территорий, конвоирование и буксировка задержанных судов, перевозка специальных грузов.