Три сотрудника «Адмиралтейских верфей» пострадали при взрыве на строящемся для ВМФ России корабле «Иван Папанин»

Сотрудники ГУ МЧС Петербурга установили обстоятельства взрыва газа на патрульном корабле «Иван Папанин», который «Адмиралтейские верфи» строят по заказу Военно-морского флота.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, информация о взрыве на заводе поступила утром 15 июня. В 10 часов 48 минут первый автомобиль приехал к проходной завода со стороны Лоцманской улицы, следом подтянулись машины еще восьми пожарно-спасательных частей.

«Взрыв без возгорания произошел на второй палубе строящегося «Ивана Папанина» при производстве ремонтно-строительных работ, — уточнили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга. — Пострадали три человека. Двоих рабочих, 1981 года рождения каждый, госпитализировали в НИИ скорой помощи Джанелидзе с ожогами разной степени тяжести. Сотрудник 1983 года рождения от госпитализации отказался, обратившись в местный медицинский пункт».