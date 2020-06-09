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09.06.2020 18:18
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В парке Интернационалистов ушел под воду мальчик. Спасателей задержала пробка

В водоеме парка Интернационалистов на юге Петербурге ищут ребенка. Очевидцы вызвали спасателей, но пробраться вовремя через плотный поток машин они не смогли.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 9 июня посетители купчинского парка начали дружно звонить спасателям и медикам. По их словам, минут за двадцать до вызовов мальчик лет двенадцати ушел под воду и больше не показывался.

В парк поехали водолазы поисково-спасательной службы и сотрудники ГУ МЧС Петербурга. На Бухарестской улице они попали в пробку. Приехав, развернули поисковую операцию. Официально смерть ребенка не подтверждена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

dddmmm
Надеюсь, что те, кто не пропустил, тоже этим летом будут купаться...
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