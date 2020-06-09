В парке Интернационалистов ушел под воду мальчик. Спасателей задержала пробка
В водоеме парка Интернационалистов на юге Петербурге ищут ребенка. Очевидцы вызвали спасателей, но пробраться вовремя через плотный поток машин они не смогли.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 9 июня посетители купчинского парка начали дружно звонить спасателям и медикам. По их словам, минут за двадцать до вызовов мальчик лет двенадцати ушел под воду и больше не показывался.
В парк поехали водолазы поисково-спасательной службы и сотрудники ГУ МЧС Петербурга. На Бухарестской улице они попали в пробку. Приехав, развернули поисковую операцию. Официально смерть ребенка не подтверждена.