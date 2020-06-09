Суд отменил перевод части Муринского парка под застройку спорткомплексом «Нова Арена»

Городской суд Петербурга удовлетворил иск защитников Муринского парка и признал недействующим постановление правительства, которым 2 гектара рекреации перевели в спортивную зону. Об этом 9 июня сообщила объединенная пресс-служба судов города. На этом участке растет березовая роща, за сохранность которой борются горожане.



Недействующим суд признал постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки, переводящее участок в ТРО-2, которое позволяет размещать объекты спорта. Территорию ранее отдали под застройку второй очереди спортивного комплекса «Нова Арена» компании «Анна Нова».