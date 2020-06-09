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09.06.2020 18:12
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Суд отменил перевод части Муринского парка под застройку спорткомплексом «Нова Арена»

Городской суд Петербурга удовлетворил иск защитников Муринского парка и признал недействующим постановление правительства, которым 2 гектара рекреации перевели в спортивную зону. Об этом 9 июня сообщила объединенная пресс-служба судов города. На этом участке растет березовая роща, за сохранность которой борются горожане.

Недействующим суд признал постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки, переводящее участок в ТРО-2, которое позволяет размещать объекты спорта. Территорию ранее отдали под застройку второй очереди спортивного комплекса «Нова Арена» компании «Анна Нова».

Защитники парка проводили митинги, акции в защиту березовой рощи, которая растет на этом участке и частично уже отправилась под топор. И последовательно оспаривали разрешительную документацию на стройку в судах.

Решение горсуда еще может быть оспорено. Как указывают защитники парка, в случае если оно вступит в силу (через 30 дней), дело вернётся в Куйбышевский районный суд, где горожане будут добиваться окончательной отмены разрешения на строительство спорткомплекса.

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Комментарии (1)

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