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07.06.2020 12:51
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Росстат рассказал, где самая высокая зарплата в России. Москва — только на третьем месте

Самая высокая средняя зарплата среди российских регионов в первом квартале 2020 года была на Чукотке, посчитал телеканал RT на основе данных Росстата за январь, февраль и март.

Как сообщает RT 7 июня, на Чукотке в среднем зарабатывали 109,1 тысячи рублей, в ЯНАО — 101,5 тысячи рублей, в Москве — 95,5 тысячи рублей, в Магаданской области — 89,5 тысячи рублей и на Сахалине — 89,4 тысячи рублей.

А меньше всего в России, чуть больше 27 тысяч рублей, получали в Ивановской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае и Карачаево-Черкесии.

По данным Петростата, средняя номинальная заработная плата одного работника в Петербурге составила в марте 2020 года 72 тысячи рублей.

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Комментарии (3)

Alex000
-- По данным Петростата, средняя номинальная заработная плата одного работника в Петербурге составила в марте 2020 года 72 тысячи рублей.

Интереснее про апрель-май :D
260657101
Средняя зарплата это лукавая цифра, есть Сечин с условными 5 млн в сутки, и есть продавец в Х5 ритейл который и 500 тысяч в год не зарабатывает. Росстат и Петросттат боятся медианную зарплату публиковать? Где внезапно окажется что большинство и 40 тысяч в месяц не имеют даже в СПб, а по стране дай бог и 30 нет. Кругом вранье и манипуляция, тьфу.
Звездочёт
Сколько-сколько?
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