Росстат рассказал, где самая высокая зарплата в России. Москва — только на третьем месте

Самая высокая средняя зарплата среди российских регионов в первом квартале 2020 года была на Чукотке, посчитал телеканал RT на основе данных Росстата за январь, февраль и март.

Как сообщает RT 7 июня, на Чукотке в среднем зарабатывали 109,1 тысячи рублей, в ЯНАО — 101,5 тысячи рублей, в Москве — 95,5 тысячи рублей, в Магаданской области — 89,5 тысячи рублей и на Сахалине — 89,4 тысячи рублей.

А меньше всего в России, чуть больше 27 тысяч рублей, получали в Ивановской области, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае и Карачаево-Черкесии.