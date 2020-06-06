Невероятное видео аварии у метро «Московская» попало в объектив камеры видеонаблюдения. Такие сцены петербуржцы могут видеть только в кино. Кто застал этот трюк живьём, вряд ли уже о нём забудет. Ролик опубликовали через несколько часов после ДТП 6 июня.

На кадрах чёрная «Ауди» несётся по одной из полос Московского проспекта. Но это ещё не всё — мчится она на правом боку. Как сообщают очевидцы, автомобиль смог остановиться, чуть-чуть не доехав до дерева. Удивительно, что водитель совершенно не пострадал. По-крайней мере, внешне.