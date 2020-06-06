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06.06.2020 19:29
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Каскадёр с Московского проспекта попал на видео. «Ауди» на правом боку летела с высокой скоростью

Невероятное видео аварии у метро «Московская» попало в объектив камеры видеонаблюдения. Такие сцены петербуржцы могут видеть только в кино. Кто застал этот трюк живьём, вряд ли уже о нём забудет. Ролик опубликовали через несколько часов после ДТП 6 июня.

На кадрах чёрная «Ауди» несётся по одной из полос Московского проспекта. Но это ещё не всё — мчится она на правом боку. Как сообщают очевидцы, автомобиль смог остановиться, чуть-чуть не доехав до дерева. Удивительно, что водитель совершенно не пострадал. По-крайней мере, внешне.

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Комментарии (14)

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кто-то страшный
Ему просто не объяснили, как именно надо валить боком.
Иванов Ив Ив
водитель, наверное, получил незабываемый адреналин. лицом у поверхности асфальта и еще пассажир сверху, если был и не пристегнут.
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