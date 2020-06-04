Получивший пулю в голову на Невском студент был не единственным обманутым. Возбуждено дело о мошенничестве

Полицейские из Центрального района Петербурга проверяли деятельность ООО «Ресурс» за неделю до стрельбы в голову студента на Невском проспекте. Обещание оформить медкнижки стало уголовным делом по статье о мошенничестве после событий 4 июня.

По информации «Фонтанки», к вечеру четверга у дознания Центрального района был список минимум из 11 фамилий людей, которые обратились в компанию на Невском проспекте, дом 135, чтобы оформить медицинскую книжку. Среди них и пострадавший студент. Платили, осознавая что документ будет поддельным, минимум по 2,5 тысячи, в период с 27 мая доход ООО «Ресурс» составил не меньше 30 тысяч рублей. Установлено, что деньги брали просто так, никаких книжек все заплатившие так и не получили.

