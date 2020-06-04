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04.06.2020 21:37
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Получивший пулю в голову на Невском студент был не единственным обманутым. Возбуждено дело о мошенничестве

Полицейские из Центрального района Петербурга проверяли деятельность ООО «Ресурс» за неделю до стрельбы в голову студента на Невском проспекте. Обещание оформить медкнижки стало уголовным делом по статье о мошенничестве после событий 4 июня.

По информации «Фонтанки», к вечеру четверга у дознания Центрального района был список минимум из 11 фамилий людей, которые обратились в компанию на Невском проспекте, дом 135, чтобы оформить медицинскую книжку. Среди них и пострадавший студент. Платили, осознавая что документ будет поддельным, минимум по 2,5 тысячи, в период с 27 мая доход ООО «Ресурс» составил не меньше 30 тысяч рублей. Установлено, что деньги брали просто так, никаких книжек все заплатившие так и не получили.

Как сообщалось ранее, конфликт на этой почве закончился для студента СПбГУ выстрелом в голову. На Невский, как утверждает пресс-служба ГСУ СК, он пришел требовать свои деньги. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В здании, по данным «Спарк», компаний с таким названием не зарегистрировано. Известно, что никаких лицензий на медицинскую деятельность у «Ресурса» нет. Стрелял, предположительно, охранник. Его пока найти не удалось, как и установить должностное лицо, которое принимало деньги.

По информации «Фонтанки», компания и до эпизода со стрельбой была в поле зрения полиции, последний раз сотрудники правоохранительных органов были у них с проверкой 27 мая.

Молодой человек, 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ, находится в тяжелом состоянии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Olen
Рыбак рыбака видит издалека.
А желающие получить мед. книжку нахаляву абсолютно легально могут это легко сделать устроившись в любую школу. Там и системные администраторы нужны и даже IT специалисты, а уж гуманитариям всегда рады.
Еще и зарплату платят!
Бараддур Назгуленко
Тоже небось борец с коррупцией студент то. Как и все в этой стране. Все деньги суют и все против коррупции.
Solomon14
Хотел обмануть работодателя или кого-то ещё , а в итоге встрял сам. Агрессивный ботаник))))) Да и фиг то с ним😀
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