Получивший пулю в голову на Невском студент был не единственным обманутым. Возбуждено дело о мошенничестве
Полицейские из Центрального района Петербурга проверяли деятельность ООО «Ресурс» за неделю до стрельбы в голову студента на Невском проспекте. Обещание оформить медкнижки стало уголовным делом по статье о мошенничестве после событий 4 июня.
По информации «Фонтанки», к вечеру четверга у дознания Центрального района был список минимум из 11 фамилий людей, которые обратились в компанию на Невском проспекте, дом 135, чтобы оформить медицинскую книжку. Среди них и пострадавший студент. Платили, осознавая что документ будет поддельным, минимум по 2,5 тысячи, в период с 27 мая доход ООО «Ресурс» составил не меньше 30 тысяч рублей. Установлено, что деньги брали просто так, никаких книжек все заплатившие так и не получили.
Как сообщалось ранее, конфликт на этой почве закончился для студента СПбГУ выстрелом в голову. На Невский, как утверждает пресс-служба ГСУ СК, он пришел требовать свои деньги. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В здании, по данным «Спарк», компаний с таким названием не зарегистрировано. Известно, что никаких лицензий на медицинскую деятельность у «Ресурса» нет. Стрелял, предположительно, охранник. Его пока найти не удалось, как и установить должностное лицо, которое принимало деньги.
По информации «Фонтанки», компания и до эпизода со стрельбой была в поле зрения полиции, последний раз сотрудники правоохранительных органов были у них с проверкой 27 мая.
Молодой человек, 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ, находится в тяжелом состоянии.