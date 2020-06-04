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04.06.2020 11:40
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Выпускник МГИМО и сторонник сотрудничества с Россией стал новым премьером Белоруссии

Александр Лукашенко назначил председателя военно-промышленного комитета новым главой кабинета министров республики после того, как накануне белорусский лидер отправил правительство в отставку.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко», — сообщает 4 июня агентство «БелТА».

Руководивший военно-промышленным комитетом Головченко получил образование в России. Так, в 1996 году будущий премьер окончил МГИМО по специальности «международные отношения». Во время работы в комитете он неоднократно подчеркивал, что военно-техническое сотрудничество с соседней страной — это приоритет Минска, а также выступал за интеграцию.

Белорусский лидер заверил, что отправленные в отставку министры «без работы не останутся».

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Комментарии (2)

Гость
Когда дела не идут, менять надо не мебель, а девочек. Какая разница, кто именно потупив взгляд на бесконечных совещаниях записывает в блокнотики мудрые мысли прэзыдэнта?
260786601
Похоже очередное покушение на Батьку не заставит себя долго ждать.
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