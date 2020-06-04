Выпускник МГИМО и сторонник сотрудничества с Россией стал новым премьером Белоруссии
Александр Лукашенко назначил председателя военно-промышленного комитета новым главой кабинета министров республики после того, как накануне белорусский лидер отправил правительство в отставку.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко», — сообщает 4 июня агентство «БелТА».
Руководивший военно-промышленным комитетом Головченко получил образование в России. Так, в 1996 году будущий премьер окончил МГИМО по специальности «международные отношения». Во время работы в комитете он неоднократно подчеркивал, что военно-техническое сотрудничество с соседней страной — это приоритет Минска, а также выступал за интеграцию.
Белорусский лидер заверил, что отправленные в отставку министры «без работы не останутся».