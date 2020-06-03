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03.06.2020 19:12
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Начальник госпиталя ответил, почему проживание в «Ленэкспо» стоит как в «Рэдиссоне»

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов ответил на статью «Фонтанки» о расценках на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Проживание оказалось сопоставимо с гостиничными тарифами. За ту же цену можно, например, взять номер в «Рэдиссоне».

«Стоимость лечения пациента исходит из 11 суток пребывания в госпитале «Ленэкспо» и составляет 45815 рублей. Это не полный тариф, потому что мы говорим о долечивании пациента. И часть тарифа остается в том стационаре, куда попадает пациент. Что входит в этот тариф? Это лечение, это зарплата сотрудников, питание пациентов, мусоро-коммунальные услуги и прочее-прочее, — заявил он 3 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — В отеле мы бы не могли оказывать ту медицинскую помощь, которую мы оказываем в госпитале «Ленэкспо».

Ведущий упрекнул автора материала фразой «люди любят посчитать деньги в чужом кармане».

Напомним, что «Ленэкспо» обслуживает Госпиталь для ветеранов войн, и он получает средства за поступающих пациентов из Территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС). А он, в свою очередь, из бюджета Санкт-Петербурга и федерального фонда, собирающего взносы с работодателей. А условия в «Ленэкспо», судя по отзывам пациентов, далеко не гостиничные.

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Комментарии (9)

260786601
А почему бы Смольному не опубликовать кто является хозяином Ленэкспо? Горожанам это стало крайне любопытно...
Russomatroso
Стоимость лечения пациента исходит из 11 суток пребывания в госпитале «Ленэкспо» и составляет 45815 рублей. Это не полный тариф, потому что мы говорим о долечивании пациента. (С) короче, это лайт вариант.
krasnonosov
По той причине, что люди любят считать деньги в своем кармане, куда они отчисляют свои налоги, этот коровник для людей обошелся всего в 600 миллионов рублей, а не в 2 раз дороже, как эти господа мечтали изначально.
Хотя, уверен, что его себестоимость с тюремными шконками, туалетными перегородками и тумбочками из Икеи - пара десятков миллионов рублей максимум, всё остальное ушло в нужный карман.
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