Начальник госпиталя ответил, почему проживание в «Ленэкспо» стоит как в «Рэдиссоне»

Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов ответил на статью «Фонтанки» о расценках на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Проживание оказалось сопоставимо с гостиничными тарифами. За ту же цену можно, например, взять номер в «Рэдиссоне».



«Стоимость лечения пациента исходит из 11 суток пребывания в госпитале «Ленэкспо» и составляет 45815 рублей. Это не полный тариф, потому что мы говорим о долечивании пациента. И часть тарифа остается в том стационаре, куда попадает пациент. Что входит в этот тариф? Это лечение, это зарплата сотрудников, питание пациентов, мусоро-коммунальные услуги и прочее-прочее, — заявил он 3 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — В отеле мы бы не могли оказывать ту медицинскую помощь, которую мы оказываем в госпитале «Ленэкспо».