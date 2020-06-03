В «Ленэкспо» переболевшим тяжелой формой COVID-19 прописали лечебную физкультуру
В «Ленэкспо» начался первый этап реабилитации пациентов, перенёсших тяжелые формы пневмонии. Об этом сообщил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов. По его словам, речь идёт о тех, чьи лёгкие были поражены более чем на 25%.
«Это, прежде всего, физиотерапевтическое лечение. Это лечебная физкультура. Но не более того, потому что это первый этап реабилитации», - рассказал он 3 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
По его словам, всего сейчас в госпитале 1474 койки и 483 пациента на лечении. А всего в течение месяца через него прошли 1050 человек.
Напомним, что временный госпиталь в «Ленэкспо» благодаря соцсетям обрел славу в считанные часы. Пациенты жаловались на холод, отсутствие минимальной приватности и лекарств, долгое ожидание врачей и невозможность выбраться. При этом один из врачей «Ленэкспо» заверил «Фонтанку», что госпиталь — не тюрьма, а просто очень хорошо охраняемая больница.