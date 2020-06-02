Курорты Краснодарского края открылись. Но в первый день работы приняли всего 1100 человек

Кубанские здравницы с медицинской лицензией возобновили работу. За первые сутки они приняли больше тысячи отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.



«71 здравница возобновила свою работу. Это объекты в Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Геленджике, Сочи, в Апшеронском, Лабинском, Туапсинском и Белореченском районах. Они уже приняли 1097 человек, которые приехали по путевкам», — рассказали 2 июня чиновники.

Остальные объекты края либо еще не получили предписания Роспотребнадзора, либо не успели их выполнить. Санатории обязаны организованно доставлять прибывающих туристов, контролировать их перемещение. Отдых возможен только на их территории — пляжи, в том числе самих санаториев, и набережные остаются закрытыми.