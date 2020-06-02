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02.06.2020 16:20
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Пригородные пассажирские компании получат 3,24 млрд рублей компенсации за лизинг

Пригородным пассажирским компаниям возместят часть лизинговых затрат за июнь-декабрь. На это будут выделены 3,24 млрд рублей, сказано в общенациональном плане восстановления экономики РФ. Также денежную компенсацию получат круизные компании.

«Компенсация части затрат по лизингу в июне-декабре 2020 года: 3,24 млрд руб. пригородным пассажирским компаниям и 0,32 млрд руб. круизным речным и морским компаниям», — цитирует 2 июня текст документа ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин презентовал общенациональный план восстановления экономики РФ президенту Владимиру Путину. В частности, документ вводит минимальную часовую ставку для работающих неполный день и разрешает переходить «на удаленку» без дополнительных соглашений.

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Комментарии (1)

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