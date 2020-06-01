Чернышенко, Матыцин, Кириллов, Ротенберг. Правительство РФ определилось в том, кто ответит за петербургский чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Правительство России создало оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира в Омске и Новосибирске, которые пройдут в 2023 году. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 1 июня.



Главой оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, у которого два заместителя: помощник президента РФ Игорь Левитин (по согласованию) и министр спорта РФ Олег Матыцин. Всего в состав оргкомитета вошли 29 человек, в числе которых вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

