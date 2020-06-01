В Петербурге по делу о педофилии признаны потерпевшими 8 мальчиков. Младшему 15 лет

Восемь мальчиков признаны потерпевшими по делу о педофилии, фигурантами которого являются ученый, охранник, рок-музыкант и инженер крупной петербургской компании.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 1 июня, потерпевшими признаны несовершеннолетние 2002–2005 годов рождения. Во время обысков полиция изъяла фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители.



30 мая сотрудники уголовного розыска застали в квартире на Тамбасова 59-летнего начальника радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» с двумя школьниками. Задержаны также 54-летний охранник автостоянки в Кировском районе, 32-летний петербургский рок-музыкант и 37-летний уроженец Эстонии. По версии полиции, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних.

