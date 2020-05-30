Юнармейцев допустили по победного парада. Всех участников максимально изолируют на время подготовки

Почти пять тысяч человек, включая курсантов и юнармейцев, примут участие в параде в честь 75-й годовщины победы, который пройдет в Петербурге 24 июня.



Об этом на совещании 30 мая сообщил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлёв. Он отметил, что участие воспитанников юнармейских отрядов допускается только с разрешения их родителей.



Также отмечается, что, прежде чем допустить до участия в параде, каждого из 4,8 тысячи человек проверят на коронавирус, а во время тренировок за ними будут пристально следить врачи.

