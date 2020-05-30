FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +15
70.75р78.55р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.05.2020 16:11
8
Печать

Юнармейцев допустили по победного парада. Всех участников максимально изолируют на время подготовки

Почти пять тысяч человек, включая курсантов и юнармейцев, примут участие в параде в честь 75-й годовщины победы, который пройдет в Петербурге 24 июня.

Об этом на совещании 30 мая сообщил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлёв. Он отметил, что участие воспитанников юнармейских отрядов допускается только с разрешения их родителей.

Также отмечается, что, прежде чем допустить до участия в параде, каждого из 4,8 тысячи человек проверят на коронавирус, а во время тренировок за ними будут пристально следить врачи.

«Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены», — добавили в пресс-службе ЗВО.

Ранее президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем и распорядился повторно устроить фейерверк.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

ussr_forever
перезаражать - так всех подряд... гениально... идиоты... вирус в стране не исчез, ежедневно ШТАБ отчитывается о нескольких тысячах заболевших, а они решили "вторую волну" разогнать ...
260766821
Бред, зачем это сейчас?
krasnonosov
За чей счет банкет? Или они думают россиянам можно бесконечно поднимать налоги и пенсионный возраст на их хождения строем и тасканием их ржавого железа по улицам и площадям городов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний