В Петербурге угнали машину у олимпийского чемпиона, приехавшего из Москвы
Крупную кражу расследуют полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга. Потерпевший, по предварительным данным «Фонтанки», — известный прыгун Иван Ухов.
Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, вчера в полицию обратился 34-летний мужчина, приехавший из Москвы в Петербург к знакомым. Свой чёрный «Ленд Крузер Прадо» он оставил на ночь у дома друзей на Лиственной улице, а утром машины там не было.
«Тойота» с московскими номерами 2013 года выпуска не застрахована, сигнализацией и дополнительной системой слежения не оборудована. Заявитель оценил ущерб в 2 миллиона рублей. По факту кражи в особо крупном размере петербургская полиция возбудила уголовное дело.
Личность автовладельца интереснее самой машины. Он работает в Фонде содействия реформированию ЖКХ, а в прошлом, по нашим сведениям, — крупный спортсмен. Иван Ухов — российский прыгун в высоту, чемпион мира в помещении 2010 года и двукратный чемпион Европы в помещении 2009 и 2011 годов, рекордсмен России. 7 августа 2012 года Ухов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне.