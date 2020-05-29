Крупную кражу расследуют полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга. Потерпевший, по предварительным данным «Фонтанки», — известный прыгун Иван Ухов.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, вчера в полицию обратился 34-летний мужчина, приехавший из Москвы в Петербург к знакомым. Свой чёрный «Ленд Крузер Прадо» он оставил на ночь у дома друзей на Лиственной улице, а утром машины там не было.

«Тойота» с московскими номерами 2013 года выпуска не застрахована, сигнализацией и дополнительной системой слежения не оборудована. Заявитель оценил ущерб в 2 миллиона рублей. По факту кражи в особо крупном размере петербургская полиция возбудила уголовное дело.