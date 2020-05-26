Смольный объявил все аукционы на содержание дорог. Общая стоимость — более 16 миллиардов
Комитет по благоустройству за два дня завершил объявление аукционов на содержание улично-дорожной сети. Подрядчиков ищут на полтора года.
О начале конкурсной кампании «Фонтанка» сообщала накануне; все 18 — по числу районов — аукционов объявлены к вечеру 26 мая. Самым дорогим по максимальной цене контракта оказался Приморский район, более 1,3 млрд рублей; наименьший контракт предложен по Кронштадту — 178 млн. Общая сумма составляет 16,4 млрд рублей.
Напомним, в конце прошлого года Смольный заключил контракты на первое полугодие 2020-го, так как еще не был до конца утвержден бюджет. В этот раз подрядчиков подбирают на полтора года — с июля 2020-го до конца 2021-го.
В принятом бюджете на весь 2020 год заложено 11,6 млрд рублей, в проекте корректировки снимают 187 млн. Контракты на первое полугодие были заключены на 6,2 млрд. На 2021 год в трехлетнем бюджете вписано 11 млрд рублей.
Итоги аукционов на первое полугодие 2020 года: ГУДП «Центр» получило Центральный район (456 млн рублей), Василеостровский (331 млн), Фрунзенский (338 млн), Московский (449 млн), Петроградский (311 млн), Адмиралтейский (301 млн). ГУДП «Путь» — Кировский (328 млн) и Красносельский (346 млн). ОАО «Коломяжское» — Выборгский (507 млн) и Приморский (500 млн) районы; АО «Автодор» — Пушкинский (392 млн) и Колпинский (208 млн). ГУДСП «Курортное» — Кронштадтский (67 млн) и Курортный (268 млн), «Петродворцовое» — Петродворцовый (194 млн). «Автопарк № 7 Спецтранс» — Невский район (429 млн), Красногвардейский (413 млн) и Калининский (358 млн).