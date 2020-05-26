Смольный объявил все аукционы на содержание дорог. Общая стоимость — более 16 миллиардов

Комитет по благоустройству за два дня завершил объявление аукционов на содержание улично-дорожной сети. Подрядчиков ищут на полтора года.



О начале конкурсной кампании «Фонтанка» сообщала накануне; все 18 — по числу районов — аукционов объявлены к вечеру 26 мая. Самым дорогим по максимальной цене контракта оказался Приморский район, более 1,3 млрд рублей; наименьший контракт предложен по Кронштадту — 178 млн. Общая сумма составляет 16,4 млрд рублей.



Напомним, в конце прошлого года Смольный заключил контракты на первое полугодие 2020-го, так как еще не был до конца утвержден бюджет. В этот раз подрядчиков подбирают на полтора года — с июля 2020-го до конца 2021-го.

