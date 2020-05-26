В КРТИ два новых заместителя. Главный по метро пришел с бывшего места работы председателя комитета

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга назначены два новых заместителя председателя. В ведомстве появился еще один человек из «Ространсмодернизации».



Как сообщили «Фонтанке» в комитете, одним из новых замов с 25 мая назначен Дмитрий Карлик, он будет заниматься вопросами развития и строительства метрополитена.



Дмитрий Карлик родился в 1974 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Менеджмент».



В 90-х работал в финансово-экономическом секторе, с 2000 по 2013 год — в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». С 2013 по 2019 год являлся первым заместителем генерального директора в ФКУ «Ространсмодернизация».

