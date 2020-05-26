В КРТИ два новых заместителя. Главный по метро пришел с бывшего места работы председателя комитета
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга назначены два новых заместителя председателя. В ведомстве появился еще один человек из «Ространсмодернизации».
Как сообщили «Фонтанке» в комитете, одним из новых замов с 25 мая назначен Дмитрий Карлик, он будет заниматься вопросами развития и строительства метрополитена.
Дмитрий Карлик родился в 1974 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Менеджмент».
В 90-х работал в финансово-экономическом секторе, с 2000 по 2013 год — в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». С 2013 по 2019 год являлся первым заместителем генерального директора в ФКУ «Ространсмодернизация».
Заместителем по вопросам ремонта дорог и организации дорожного движения назначен с 26 мая Александр Богданов. Он родился в 1979 году в Мончегорске, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. В 2006 году начал работу в комитете по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-Петербурга, в 2009–2010 годах работал в администрации Невского района Санкт-Петербурга и в администрации губернатора. В 2013 году был начальником сектора размещения государственного заказа и договорного обеспечения КРТИ. С 2014-го по 2020 год занимал руководящие должности в строительных и проектных организациях.
Напомним, кадровые перестановки в КРТИ идут с зимы. Бывший председатель Сергей Харлашкин ушел в «Метрострой», на его место был назначен Андрей Левакин. После этого комитет покинул первый зампредседателя Андрей Семчанков. Заместителем был назначен Юрий Корнилов. Как и Дмитрий Карлик, он работал с Левакиным в ФКУ «Ространсмодернизация».