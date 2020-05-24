Учёный назвал лишь два региона России, которые прошли пик эпидемии коронавируса

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше (он прогнозировался на последней неделе мая. — Прим. ред.) , а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», — сказал Тавадян.

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией пройден только в Москве и Подмосковье, сообщает РИА Новости 24 мая со ссылкой на кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

В остальных регионах пик наблюдается сейчас или будет достигнут в ближайшие одну-две недели.

Исходя из складывающейся ситуации, по прогнозу Тавадяна, долгое плато ожидается в Петербурге и Северо-Кавказском федеральном округе, заболеваемость тоже будет снижаться плавно. Эксперт не исключает, что этот процесс продлится до конца лета.

Ученый подчеркнул, что карантин можно назвать особенно эффективным, когда 90 % людей соблюдают его. Исходя из моделей, при 80-процентной соблюдаемости эффективность ощутима, а ниже 70 % мера уже считается недейственной. Если бы Россия пошла по жёсткому азиатскому сценарию, при котором более 80 % населения оставались дома, нагрузка на медицинскую систему была бы гораздо ниже.

После прохождения пика нужно наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19, подчёркивает эксперт.