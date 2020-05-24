Учёный назвал лишь два региона России, которые прошли пик эпидемии коронавируса
Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией пройден только в Москве и Подмосковье, сообщает РИА Новости 24 мая со ссылкой на кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше (он прогнозировался на последней неделе мая. — Прим. ред.), а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», — сказал Тавадян.
В остальных регионах пик наблюдается сейчас или будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
Исходя из складывающейся ситуации, по прогнозу Тавадяна, долгое плато ожидается в Петербурге и Северо-Кавказском федеральном округе, заболеваемость тоже будет снижаться плавно. Эксперт не исключает, что этот процесс продлится до конца лета.
Ученый подчеркнул, что карантин можно назвать особенно эффективным, когда
После прохождения пика нужно наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19, подчёркивает эксперт.